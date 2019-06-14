Из речного порта Казани отправится дополнительный теплоход на «Изге Болгар жыены»

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). В день проведения «Изге Болгар жыены» из речного порта столицы Татарстана будет организован специальный рейс по маршруту Казань – Болгар – Тетюши, сообщает Миндортранс РТ.

Из Казани в Болгар пассажиров перевезет скоростной теплоход «Метеор», рассчитанный на 123 человека. Отправление теплохода из Казани запланировано на 6.00, из Болгар в столицу Татарстана – на 16.30.

На территории Болгарского музея-заповедника 15 июня состоится традиционное мероприятие «Изге Болгар жыены», посвященное Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией. Торжественное открытие праздника состоится в 9.30 на центральной площади Болгарского городища.

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