В Казани на могиле легендарной певицы Альфии Авзаловой появится памятник из бронзы

(Казань, 14 июня, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани легендарной певице Альфие Авзаловой поставят памятник из бронзы. Отливать монумент будет скульптор Фаниль Валлиулин. Он также является создателем мемориальной доски, посвященной заслуженной артистке РСФСР.

«Через месяц или полтора на могиле мамы появится скульптура», — сказала Зульфия Авзалова.

Эскизы уже готовы, это будет фигура в полный рост из бронзы. Работа над памятником уже идет, рассказал скульптор.

Также Фаниль Валлиулин поделился тем, как работал над мемориальной доской, посвященной Альфие Авзаловой. Полгода назад к скульптору обратились родственники легендарной певицы, он делал эскизы и согласовывал их с близкими исполнительницы.

«Конкретно отталкивались от стены, на которой сейчас висит мемориальная доска, потому что дом очень сложный по конфигурации» — добавил Фаниль Валлиулин.

Татарская и российская певица Альфия Авзалова – заслуженная и народная артистка ТАССР, заслуженная артистка РСФСР. Певицы не стало 15 июня 2017 года.

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