Имя руководителя оркестра La Primavera Рустема Абязова включили в Книгу почета Казани

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Имя руководителя Казанского камерного оркестра La Primavera Рустема Абязова включили в Книгу почета Казани, сообщает мэрия Казани.

«В Книгу почета Казани внесены новые имена, — говорится в сообщении. — Так, отмечены заслуги директора и художественного руководителя Казанского камерного оркестра La Primavera Рустема Абязова, АО „Научно-производственного объединения „Радиоэлектроника“ им. В. И. Шимко“ и МУП „Водоканал“».

Директор, художественный руководитель Казанского камерного оркестра La Primavera Рустем Абязов много лет работает в сфере культуры. Сегодня оркестр является участником многих международных конкурсов.

«Рустем Абязов — очень талантливый человек, который не просто руководит оркестром, но и организовывает различные крупные фестивали и проводит благотворительные концерты», — отметила замглавы Казани Людмила Андреева.

В книгу также включили запись о научно-производственном объединении «Радиоэлектроника» имени Шимко. Предприятие существует около 70 лет и является ведущим в разработке государственных систем. Оно сотрудничает с КНИТУ имени Туполева, показывает студентам на практике, как налажена работа на заводе.

Также отмечен вклад в развитие жилищно-коммунального комплекса города МУП «Водоканал». Андреева подчеркнула, что предприятие является одним из стратегически важных — оно обеспечивает жизнедеятельность всего города. За последнее время «Водоканал» отличился работой по устранению неприятного запаха очистных сооружений.

Решение о внесении имен принято на заседании президиума Казгордумы. Всего в Книгу почета Казани включены около 100 имен — фамилии отдельных граждан, названия предприятий и организаций, которые внесли весомый вклад в развитие различных сфер деятельности Татарстана.

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