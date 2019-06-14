(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). В рамках реализации федеральной программы «Спорт — норма жизни» в Татарстане бюджетом Российской Федерации в 2019 году было выделено 117,98 млн рублей. Об этом сообщается на официальном портале Министерства спорта РТ.

Средства пойдут на строительство 18 типовых площадок для подготовки к комплексу ГТО, покупку искусственного покрытия для футбольного поля в Набережных Челнах и Апастовском муниципальном районе, а также приобретение хоккейного оборудования для спортивных школ республики и строительство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в Лаишевском, Мензелинском и Сармановском муниципальных районах.

Проект «Спорт — норма жизни» реализуется в рамках программы «Демография», одной из задач которой является увеличение числа граждан, занимающихся физкультурой до 55% к 2024 году.

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