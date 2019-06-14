В Набережных Челнах автобус протаранил легковушку, пострадала пассажирка авто

(Набережные Челны, 14 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах автобус протаранил отечественную легковушку, пострадала пассажирка авто, сообщает Госавтоинспекция Челнов.

ДТП произошло накануне вечером на Автосборочном проезде. Вахтовый автобус «НефАЗ», в котором на момент происшествия не было пассажиров, не уступил дорогу легковушке «Жигули» 7-й модели, которая двигалась в попутном направлении.

В результате столкновения травму получила 45-летняя пассажирка отечественного автомобиля, которой прибывшие по вызову медики поставили предварительный диагноз – закрытый перелом грудины. Пострадавшая доставлена в БСМП.



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