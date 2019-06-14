Тигрица Луна вернулась в Казань после операции на глаза в Москве

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Тигренок Луна вернулась в Казанский зооботсад после операции на глаза в московской клинике у Дмитрия Гончарова. Сообщение появилось в Instagram-аккаунте зоопарка.
«Благодаря поддержке и финансовой помощи спонсоров и отдельных людей Луне сделали операции на глаза. Несколько недель она провела в московской клинике у Д. В. Гончарова, а в четверг ее привезли обратно в Казань», — говорится в сообщении.
Животному заменили глазные хрусталики на искусственные линзы методом факоэмульсификации у московского ветеринарного офтальмолога Дмитрия Гончарова, имевшего опыт лечения именно диких животных. Только такая операция давала шанс на восстановление зрения у Луны.
Увы, во время послеоперационного периода возникли некоторые осложнения — ветеринары нашли сопутствующие заболевания тигрицы, которые ранее не давали о себе знать. Лечение продолжается.
В начале февраля у челнинца, подозреваемого в торговле наркотиками, изъяли трехмесячного тигренка по кличке Луна. В конце зимы новым домом животного стал Казанский зооботсад. В апреле право собственности предыдущего владельца было прекращено, и зоопарк был определен местом содержания тигрицы.
К сожалению, первые месяцы жизни не могли не сказаться на здоровье тигренка. При медицинском обследовании врачи поняли, что она не видит и заболевание прогрессирует. Животному поставили диагноз — зрелая катаракта, вторичная глаукома.
Было принято решение об операции, сумма которой с учетом и постоперационной реабилитации исчислялась сотнями тысяч рублей. Средства на лечение собрали спонсоры и добросердечные люди.
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Тигрица Луна вернулась домой Напомним, что в начале февраля у жителя г. Набережные Челны, подозреваемого в торговле наркотиками, вместе с вещественными доказательствами по уголовному делу изъяли трехмесячного тигрёнка по кличке Луна. 27 февраля 2019 г. ее перевезли в Казанский зооботсад. Решением Набережночелнинского городского суда от 8 апреля 2019 г. право собственности предыдущего владельца было прекращено, и местом содержания тигрицы был определен Казанский зооботсад. Тигрица очень мало весила, была истощена. При поступлении в зоопарк ее вес составлял около 8 кг. Она быстро привыкла к новому месту, и немногим более чем за месяц прибавила в весе более 10 кг. К сожалению, первые месяцы жизни не могли не сказаться на здоровье «Луны». При медицинском обследовании было выявлено, что она не видит. При этом заболевание прогрессировало. Ей поставили диагноз – зрелая катаракта, вторичная глаукома. В ходе консультаций, в том числе с московскими специалистами, было принято решение о необходимости проведения операции по замене глазных хрусталиков на искусственные линзы методом факоэмульсификации у московского ветеринарного офтальмолога Дмитрия Витальевича Гончарова, имевшего опыт лечения именно диких животных. Только такая операция давала шанс на восстановление зрения. Сумма подобных операций и постоперационной реабилитации исчисляется сотнями тысяч рублей. История «Луны» затронула многих - люди звонили, писали, предлагали помощь. Общественное движение «Будет чисто» организовало благотворительный сбор макулатуры: за месяц им удалось собрать около 10 тонн, и все вырученные средства они перевели в благотворительный фонд зооботсада «Зарождение». Благодаря поддержке и финансовой помощи спонсоров и отдельных людей, Луне сделали операции на глаза. Несколько недель она провела в московской клинике у Д.В. Гончарова, а в четверг ее привезли обратно в Казань. К сожалению, в послеоперационном периоде возникли некоторые осложнения: были выявлены сопутствующие заболевания тигрицы, которые ранее не давали о себе знать. В настоящий момент лечение про