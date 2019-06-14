Тигрица Луна вернулась в Казань после операции на глаза в Москве

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Тигренок Луна вернулась в Казанский зооботсад после операции на глаза в московской клинике у Дмитрия Гончарова. Сообщение появилось в Instagram-аккаунте зоопарка.

«Благодаря поддержке и финансовой помощи спонсоров и отдельных людей Луне сделали операции на глаза. Несколько недель она провела в московской клинике у Д. В. Гончарова, а в четверг ее привезли обратно в Казань», — говорится в сообщении.

Животному заменили глазные хрусталики на искусственные линзы методом факоэмульсификации у московского ветеринарного офтальмолога Дмитрия Гончарова, имевшего опыт лечения именно диких животных. Только такая операция давала шанс на восстановление зрения у Луны.

Увы, во время послеоперационного периода возникли некоторые осложнения — ветеринары нашли сопутствующие заболевания тигрицы, которые ранее не давали о себе знать. Лечение продолжается.

В начале февраля у челнинца, подозреваемого в торговле наркотиками, изъяли трехмесячного тигренка по кличке Луна. В конце зимы новым домом животного стал Казанский зооботсад. В апреле право собственности предыдущего владельца было прекращено, и зоопарк был определен местом содержания тигрицы.

К сожалению, первые месяцы жизни не могли не сказаться на здоровье тигренка. При медицинском обследовании врачи поняли, что она не видит и заболевание прогрессирует. Животному поставили диагноз — зрелая катаракта, вторичная глаукома.

Было принято решение об операции, сумма которой с учетом и постоперационной реабилитации исчислялась сотнями тысяч рублей. Средства на лечение собрали спонсоры и добросердечные люди.

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