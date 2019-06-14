Татар-информ

14 июня 2019, 12:30

Общество

Тигрица Луна вернулась в Казань после операции на глаза в Москве

Рекомендуем

Общество

Тигрица Луна вернулась в Казань после операции на глаза в Москве

Фото: chelny-izvest.ru/архив

Во время послеоперационного периода возникли некоторые осложнения, и у животного нашли заболевания помимо катаракты и глаукомы.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Тигренок Луна вернулась в Казанский зооботсад после операции на глаза в московской клинике у Дмитрия Гончарова. Сообщение появилось в Instagram-аккаунте зоопарка.

«Благодаря поддержке и финансовой помощи спонсоров и отдельных людей Луне сделали операции на глаза. Несколько недель она провела в московской клинике у Д. В. Гончарова, а в четверг ее привезли обратно в Казань», — говорится в сообщении.

Животному заменили глазные хрусталики на искусственные линзы методом факоэмульсификации у московского ветеринарного офтальмолога Дмитрия Гончарова, имевшего опыт лечения именно диких животных. Только такая операция давала шанс на восстановление зрения у Луны.

Увы, во время послеоперационного периода возникли некоторые осложнения — ветеринары нашли сопутствующие заболевания тигрицы, которые ранее не давали о себе знать. Лечение продолжается.

В начале февраля у челнинца, подозреваемого в торговле наркотиками, изъяли трехмесячного тигренка по кличке Луна. В конце зимы новым домом животного стал Казанский зооботсад. В апреле право собственности предыдущего владельца было прекращено, и зоопарк был определен местом содержания тигрицы.

К сожалению, первые месяцы жизни не могли не сказаться на здоровье тигренка. При медицинском обследовании врачи поняли, что она не видит и заболевание прогрессирует. Животному поставили диагноз — зрелая катаракта, вторичная глаукома.

Было принято решение об операции, сумма которой с учетом и постоперационной реабилитации исчислялась сотнями тысяч рублей. Средства на лечение собрали спонсоры и добросердечные люди.

        Посмотреть эту публикацию в Instagram                  

Тигрица Луна вернулась домой Напомним, что в начале февраля у жителя г. Набережные Челны, подозреваемого в торговле наркотиками, вместе с вещественными доказательствами по уголовному делу изъяли трехмесячного тигрёнка по кличке Луна. 27 февраля 2019 г. ее перевезли в Казанский зооботсад. Решением Набережночелнинского городского суда от 8 апреля 2019 г. право собственности предыдущего владельца было прекращено, и местом содержания тигрицы был определен Казанский зооботсад. Тигрица очень мало весила, была истощена. При поступлении в зоопарк ее вес составлял около 8 кг. Она быстро привыкла к новому месту, и немногим более чем за месяц прибавила в весе более 10 кг. К сожалению, первые месяцы жизни не могли не сказаться на здоровье «Луны». При медицинском обследовании было выявлено, что она не видит. При этом заболевание прогрессировало. Ей  поставили диагноз – зрелая катаракта, вторичная глаукома. В ходе консультаций, в том числе с московскими специалистами, было принято решение о необходимости проведения операции по замене глазных хрусталиков на искусственные линзы методом факоэмульсификации у московского ветеринарного офтальмолога Дмитрия Витальевича Гончарова, имевшего опыт лечения именно диких животных. Только такая операция давала шанс на восстановление зрения. Сумма подобных операций и постоперационной реабилитации исчисляется сотнями тысяч рублей. История «Луны» затронула многих - люди звонили, писали, предлагали помощь. Общественное движение «Будет чисто» организовало благотворительный сбор макулатуры: за месяц им удалось собрать около 10 тонн, и все вырученные средства они перевели в благотворительный фонд зооботсада «Зарождение». Благодаря поддержке и финансовой помощи спонсоров и отдельных людей, Луне сделали операции на глаза. Несколько недель она провела в московской клинике у Д.В. Гончарова, а в четверг ее привезли обратно в Казань. К сожалению, в послеоперационном периоде возникли некоторые осложнения: были выявлены сопутствующие заболевания тигрицы, которые ранее не давали о себе знать. В настоящий момент лечение про

Публикация от Казанский зооботанический сад (@kazanzoo1806)

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Более 30 проектов представят школьники и студенты на фестивале Rukami
Новости дня
13:35
В Набережных Челнах автобус протаранил легковушку, пострадала пассажирка авто

Накануне вечером на Автосборочном проезде автобус не уступил дорогу легковушке «Жигули», которая двигалась в попутном направлении.

13:28
Профессор КФУ: Жителей Казани ждут дождливые выходные

Погода в регионе носит неустойчивый характер из-за влияния атмосферных фронтов.

13:12
Более 30 проектов представят школьники и студенты на фестивале Rukami

Фестиваль идей и технологий пройдет с 15 по 16 июня на Казанской ярмарке.

13:06
В Казани на могиле легендарной певицы Альфии Авзаловой появится памятник из бронзы

Работает над монументом скульптор Фаниль Валлиулин.

12:52
Болгар впервые примет Всероссийские соревнования по корэш

Мероприятие состоится в рамках ежегодного съезда мусульман «Изге Болгар жыены».

12:42
Борис Петров объяснил, почему Казанский пороховой завод не переедет в Удмуртию

В Кизнере будут создавать абсолютно новое производство, сказал глава Приволжского управления Ростехнадзора.

12:38
ГСО РТ и маэстро Александр Сладковский выступили с концертом «Верди-гала» в Вене

Татарстанский оркестр исполнил увертюры и арии из итальянских опер с обладателем двух премий «Грэмми» Ильдаром Абдразаковым.

12:30
Тигрица Луна вернулась в Казань после операции на глаза в Москве

Во время послеоперационного периода возникли некоторые осложнения, и у животного нашли заболевания помимо катаракты и глаукомы.

12:24
В Казани открыли мемориальную доску легендарной певице Альфие Авзаловой

Памятный знак установили на доме № 8 по улице Туфана Миннулина, где певица жила с 2004 по 2017 год.

12:14
Председатель ДУМ РТ: Необходимо демонстрировать только лучшие стороны ислама

Камиль хазрат Самигуллин принял участие в пленарном заседании X Всероссийского форума татарских религиозных деятелей.

12:10
Профессор КФУ: На следующей неделе в Казань вернется жара

По предварительному прогнозу Гидромета РФ, в ближайшие дни в регионе возможны дожди.

11:54
Первоклассникам Алькеевского района вручили портфели от депутата ГД Айрата Хайруллина

Республиканская благотворительная акция «Помоги собраться в школу» проводится в Татарстане с 2007 года.

11:52
Виновных в убийстве темнокожего студента КФУ из Чада отправили за решетку почти на 50 лет

24-летнего Махджуба Тиджани Хассана убили в Казани 16 февраля 2017 года.

11:38
Режиссер из Казани выиграла 500 тыс. рублей на создание документального фильма

Съемки документального фильма-наблюдения «Место силы» будут проходить в уникальном месте – в одном из семи чудес России Мань-Пупу-Нер.

11:25
Бизнесмен из Бугульмы лишился полумиллиона рублей, пытаясь купить битум у афериста

Злоумышленник у одних заказал продукт, а второму предложил его купить по сниженной стоимости.

11:22
Камиль хазрат Самигуллин заявил о необходимости изменения концепции строительства мечетей в городах

Мечеть должна быть самым лучшим местом города, убежден председатель ДУМ РТ.

11:15
Как успеть перейти на «цифру» без ограничений числа телеканалов

Уже осенью в республике перестанет работать старое аналоговое вещание.

11:02
В Казани начались тренировочные полеты Red Bull Air Race

Пилоны для авиагонок установлены в акватории Казанки.

10:48
В Татарстане оштрафована строительная база за незаконное сжигание шин

Факт незаконного сжигания отработанных шин, покрышек, масляных и воздушных фильтров экологи обнаружили на территории Набережных Челнов.

10:35
Аферист представился жительнице Нижнекамска сотрудником банка и похитил с ее счета 400 тысяч рублей

Злоумышленник убедил жертву, что с ее счета пытаются списать деньги.

10:32
Президент РТ: «Сохранение национальной самобытности и религии – основной фактор развития»

Рустам Минниханов выступил на пленарном заседании X Всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия».

10:16
Россиянам запретят держать дома крокодилов, акул и пингвинов
10:15
Таттелеком объявляет о старте сотрудничества с компанией ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ»

Взаимодействие позволит клиентам Таттелеком оформлять страховые полисы прямо в офисах продаж.

10:00
«Изге Болгар жыены» откроется концертом религиозных песнопений, мунаджатов и баитов

Праздник начнется в восемь утра концертом духовной музыки, в котором примут участие творческие коллективы и солисты республики.

09:44
На международном Дне йоги казанцев ждут занятия с тренерами, фотосессия и уроки индийских танцев

Праздник соберет любителей йоги всех возрастов и уровней подготовки.

События