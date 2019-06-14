Более 30 проектов представят школьники и студенты на фестивале Rukami

(Казань, 14 июня, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Более 30 проектов представят школьники и студенты на фестивале идей и технологий Rukami, который пройдет с 15 по 16 июня на Казанской ярмарке. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала руководитель республиканского фестиваля идей и технологий Rukami Ильсия Иванова.

«Участниками становятся дети начиная с 5 класса. Есть два направления: это школьники и студенты. Студенты до 21 года. Мы не ставили какую-то определенную квоту, так как проектов очень много, мы открыты для всех, у кого есть на самом деле хорошие проекты», — пояснила спикер.

В казанском фестивале примут участие более 400 школьников и студентов, которые будут представлять свои проекты. Победители представят свои работы на международном конкурсе в Москве в конце лета.

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