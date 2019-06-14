Госстройнадзор РТ начал проверки качества отремонтированных дорог по поручению Президента РТ

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Госстройнадзор РТ начал проверку качества капитально отремонтированных дорог. Соответствующее поручение руководителю инспекции надзорного органа Василию Кудряшову дал Президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба Госстройнадзора республики.

Должностные лица проверят, есть ли нарушения в исполнении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Кроме того, они проинспектируют ремонт дорог в населенных пунктах Татарстана, дорог общего пользования местного значения, а также подъездных дорог к садам и дачам. Ожидается, что эксперты осмотрят более 160 объектов дорожного строительства.

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