Председатель ДУМ РТ: Необходимо демонстрировать только лучшие стороны ислама

(Казань, 14 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Необходимо демонстрировать только лучшие стороны ислама, заявил сегодня на пленарном заседании X Всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия» в Kazan Expo председатель Духовного управления мусульман РТ Камиль хазрат Самигуллин.

«Рассматривая национальные вопросы, мы не должны забывать, что живем в многонациональном мире, поэтому нужно показывать только самые лучшие стороны ислама. И тогда наше общество избавится от исламофобии. И никто не запретит носить нашим девушкам платки», — сказал муфтий РТ.

По словам Камиля хазрата Самигуллина, бережное отношение к национальному языку, стилю одежды и традициям позволит сохранить религию.

«Конечно, мусульмане — родственники, но они могут быть разных национальностей: кто-то татарин, кто-то араб, каждый разговаривает на своем языке. Мы должны хранить духовное богатство — язык, стиль одежды, традиции. И украшать мир вот этой самобытностью. Мы должны быть примером. Наша религия не отвергает национальную самобытность, национальность, просто нужно уметь это распознавать», — подчеркнул председатель ДУМ РТ.

«Нельзя и отделять национальность от религии. Сейчас нельзя собирать всех только около татарского языка, татарские семьи живут в разных странах, поэтому исламская религия — это первый фактор для объединения мусульман и татар. Мечети должны стать центром объединения всех татар», — добавил он.

В Казани с 13 по 15 июня проходит X Всероссийский форум татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия». Всего на форум приглашены около 1,2 тыс. представителей духовенства из 70 регионов России. 15 июня запланировано участие делегатов в «Изге Болгар жыены».

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