Татар-информ

14 июня 2019, 12:24

Общество

В Казани открыли мемориальную доску легендарной певице Альфие Авзаловой

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Общество

В Казани открыли мемориальную доску легендарной певице Альфие Авзаловой

Фото: Рамиль Гали

Памятный знак установили на доме № 8 по улице Туфана Миннулина, где певица жила с 2004 по 2017 год.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани открыли мемориальную доску, посвященную легендарной певице Альфие Авзаловой. Памятный знак установили на доме № 8 по улице Туфана Миннулина, где певица жила с 2004 по 2017 год.

«Альфия очень любила родные края и прославляла их в своих песнях», — сказал первый Президент РТ Минтимер Шаймиев.

«Для меня Альфия Авзалова — это наша река Волга. Такая же мощная, сильная и красивая, объединяющая народы, которые проживают в Поволжье. Она пела на 14 языках мира, а это дорогого стоит», — подчеркнула Депутат Госдумы РФ Ольга Павлова.

Альфия Авзалова — это легенда и человек, который объединил многонациональную культуру всех народов страны, заявила заместитель мэра Казани Людмила Андреева.

«Самое главное – сохранить дух певицы, чтобы у нас появлялось больше таких же талантливых и любящих свою родину исполнителей», — рассказала министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Памятные слова сказали также глава Актанышского муниципального района Энгель Фаттахов и дочери знаменитой певицы Зульфия и Гузель.

«Мама прославляла культуру республики, когда исполняла песни на разных языках и была человеком мира», — поделилась Гузель Авзалова.

К мемориальной доске возложили цветы коллеги исполнительницы, знакомые и друзья. После общего фото мастер художественного слова Рашид Хабиров прочитал стихотворение, посвященное певице.

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