Профессор КФУ: Жителей Казани ждут дождливые выходные

(Казань, 14 июня, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Жителей Казани ждут дождливые выходные. Об этом корреспонденту «Татар-информ» сообщил сегодня профессор, завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

«В выходные, по прогнозам Гидромета РФ, ожидаются осадки. Погода в регионе будет неустойчивой из-за влияния атмосферных фронтов. Ветер будет северо-западный, циклон находится на северо-западе, и от него идут фронты. Температура поднимется днем до 18-19 градусов в субботу и воскресенье», — рассказал собеседник.

Температура воздуха в ночь с 15 на 16 июня составит 12 градусов тепла. Вероятность осадков в Казани в субботу составляет 95%, а воскресенье — 91%.

«Считаю, что дожди будут кратковременными и ливневого характера. В связи с прохождением атмосферных фронтов ожидается выпадение сильных осадков в воскресенье, но начнутся они уже с субботы», — добавил Переведенцев.

Согласно прогнозу Гидромета РТ, 15 июня в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер западный умеренный, ночью местами порывами до 15 м/с. Минимальная температура воздуха ночью 2 — 7 градусов тепла. Максимальная температура воздуха днем 15 — 20 градусов тепла.

16 июня также ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью 5 — 10 градусов тепла. Максимальная температура воздуха днем 16 — 21 градус тепла.

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