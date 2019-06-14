Первоклассникам Алькеевского района вручили портфели от депутата ГД Айрата Хайруллина

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). В День России благотворительный «Фонд Хайруллина» запустил акцию «Помоги собраться в школу», вручив ранцы со школьными принадлежностями 103 будущим первоклассникам Алькеевского района.

Завершится акция в конце августа. В итоге к 1 сентября портфели с наборами канцтоваров от благотворительного «Фонда Хайруллина» получат еще несколько сотен детей из других районов Татарстана.

Республиканская благотворительная акция «Помоги собраться в школу» проводится в Татарстане с 2007 года. Как отметил депутат Госдумы и основатель фонда Айрат Хайруллин, она стала доброй традицией для всех неравнодушных.

«Истоки этой традиции еще более ранние. Еще в советское время была хорошая традиция, когда предприятия дарили подшефным детсадам школьные принадлежности... Когда я шел в первый класс, мне портфель вручил шеф нашего детского сада. Сколько лет прошло, а я все помню, и как шел в первый класс, и свою первую учительницу», — поделился Айрат Хайруллин.

Сегодня в ежегодной массовой акции участвуют не только инвесторы.

«И это здорово, — говорит Айрат Хайруллин. — Находятся просто неравнодушные люди, желающие помочь. Запущенный нашим первым президентом Шаймиевым 12 лет назад процесс пошел, его уже не остановить. От “Фонда Хайруллина” ежегодно получают портфели 500 −600 будущих первоклассников, это в среднем. Какой-то год порядка тысячи детей было, в 2009-2010 годах, например, было подготовлено и вручено 872 комплекта с портфелями. Сельские семьи, особенно многодетные, испытывают разного рода проблемы. Я считаю, что социальные трудности не должны омрачить детям праздник первого школьного дня. Мы, взрослые, обязаны обеспечить им счастливое детство».

Наборы первоклассникам Алькеевского района вручила председатель благотворительного «Фонда Хайруллина» Ирина Волостнова, пожелав ребятам с радостью вступать в новую жизнь, стараться при получении новых знаний и начинать школьные годы только с хороших отметок.

Подаркам были рады и дети, и их родители. Так, слова искренней благодарности депутату передала жительница деревни Татарское Мулино Лейсан Гиматдинова.

«Большое спасибо Айрату Назиповичу за оказанную помощь. Сколько радости, сколько эмоций доставил его подарок моему сыну Рамазану! Мы живем в небольшой деревне, в основном у нас занимаются частным фермерством. Я тоже работаю у фермера, смотрю за скотом, дою коров. Мой сын часто бывает со мной, помогает, с детства приучен к тяжелому сельскому труду. Его будущее я тоже вижу здесь, в родной деревне. Скоро ему идти в школу, Рамазан настроен серьезно, он очень способный, внимательный. Сразу проверил содержимое портфеля, ему все очень понравилось, особенно современный яркий ранец. Тут же пообещал, что будет бережно обращаться со всем, ведь это подарок от депутата! Он придает этому большое значение. Я воспитываю сына одна, это большое подспорье для нашей семьи», — поделилась молодая мать.

Сам же Айрат Хайруллин считает, что теперь остается только следить за успехами детей. «Будет хорошо, если после окончания школы ребята освоят интересные профессии и останутся жить здесь. Если молодые специалисты возвращаются в родные места, это хороший показатель. Значит, наша работа дает результаты», — отметил депутат Госдумы, координатор проекта «Российское село», направленного на развитие сельских территорий, Айрат Хайруллин.

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