В Набережных Челнах назвали имя лучшего детского врача

(Набережные Челны, 14 июня, «Татар-информ»). В Набережных Челнах депутат Государственной Думы РФ Альфия Когогина огласила результаты конкурса народного признания «Лучший детский врач – 2019», который вот уже на протяжении шести лет проводится по ее инициативе, сообщает помощник парламентария.

«Уважаемые врачи, фельдшеры, медсестры, желаю всем большого счастья, здоровья, благополучия и благодарных пациентов!» — сказала Альфия Когогина перед оглашением итогов голосования.

Как выяснилось, свои голоса в пользу того или иного челнинского педиатра отдали 19 тыс. горожан.

Победителем признана участковый врач-педиатр детской поликлиники № 5 Гульйезум Исмагилова. Она получила благодарственное письмо депутата Госдумы РФ и денежную премию.

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