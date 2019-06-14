В Набережных Челнах назвали имя лучшего детского врача

(Набережные Челны, 14 июня, «Татар-информ»). В Набережных Челнах депутат Государственной Думы РФ Альфия Когогина огласила результаты конкурса народного признания «Лучший детский врач – 2019», который вот уже на протяжении шести лет проводится по ее инициативе, сообщает помощник парламентария.
«Уважаемые врачи, фельдшеры, медсестры, желаю всем большого счастья, здоровья, благополучия и благодарных пациентов!» — сказала Альфия Когогина перед оглашением итогов голосования.
Как выяснилось, свои голоса в пользу того или иного челнинского педиатра отдали 19 тыс. горожан.
Победителем признана участковый врач-педиатр детской поликлиники № 5 Гульйезум Исмагилова. Она получила благодарственное письмо депутата Госдумы РФ и денежную премию.