(Казань, 14 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Председатель Духовного управления мусульман РТ Камиль хазрат Самигуллин заявил о необходимости изменения концепции строительства мечетей в городах. Такое мнение муфтий РТ высказал сегодня на пленарном заседании X Всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия» в Kazan Expo.

«Конечно, развитие ислама начинается в мечетях. Но мне кажется, что сегодня нужно немного изменить концепцию строительства мечетей в городах. Нельзя ограничиваться только религией. В мечеть сейчас приходят не только читать намаз, но и учиться, общаться», — сказал Камиль хазрат Самигуллин.

Он отметил, что в мечетях Татарстана проводятся различные мероприятия для детей и для взрослых. «Даже татарский язык преподается в мечетях. Проводятся дискуссионные клубы, ифтары, собрания имамов, идет духовное воспитание народа, объяснение законов религии. Поэтому мечеть — это не только место для чтения намаза, но и место духовного воспитания человека», — подчеркнул муфтий РТ.

Мечеть должна быть самым лучшим местом города, в связи с этим ее нужно строить с учетом всех особенностей, добавил он. «Около мечети должны находиться сады, вода, детские площадки. Это будет привлекать людей. Наши двери должны быть открыты для всех. И тогда все будут говорить: “Мусульмане шагают в ногу со временем”», — заключил председатель ДУМ РТ.

Всемирный конгресс татар с 13 по 15 июня проводит в Казани X Всероссийский форум татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия». Всего на форум приглашены около 1,2 тыс. представителей духовенства из 70 регионов России.

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