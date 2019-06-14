(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Бизнесмен из Бугульмы лишился полумиллиона рублей, пытаясь купить битум у афериста, сообщили в пресс-службе ОМВД России по Бугульминскому району.

«47-летний директор одной из фирм города рассказал в полиции, что связался с поставщиком битума, который предлагал товар по невысокой цене. Они обсудили нюансы сделки, стоимость, количество и место выгрузки. В итоге бизнесмен заказал поставку 23 тонн битума. При этом, согласно договору, оплата должна была производиться по факту получения товара», – рассказали в полиции.

В день поставки покупатель проверил качество битума и перевел на счет продавца 500 тысяч рублей. Однако позднее выяснилось, что реальным поставщикам деньги не поступили, водитель автомобиля с битумом не стал производить слив.

Полицейские выяснили, что аферист обманул обе стороны. У одних он заказал продукт, а второму предложил его купить по сниженной стоимости.

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