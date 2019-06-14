Татар-информ

14 июня 2019, 11:38

Культура

Режиссер из Казани выиграла 500 тыс. рублей на создание документального фильма

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Культура

Режиссер из Казани выиграла 500 тыс. рублей на создание документального фильма

Фото: съемочная группа

Съемки документального фильма-наблюдения «Место силы» будут проходить в уникальном месте – в одном из семи чудес России Мань-Пупу-Нер.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). В рамках форума «Алтай. Территория развития», который проходил в городе Белокуриха с 9 июня по 14 июня, режиссер Елизавета Киселева выиграла Всероссийский конкурс молодежных проектов на создание документального фильма «Место силы». Сумма гранта составила 500 тыс. рублей, сообщает съемочная группа из Казани.

Елизавета Киселева – выпускница Казанского государственного института культуры (специальность «режиссура кино и телевидения»), победитель Челябинского питчинга кинопроектов в 2018 году, также является лауреатом международных кинофестивалей. Елизавета родом из Сыктывкара, именно с этим связан проект ее нового документального фильма «Место силы».



Съемки документального фильма-наблюдения «Место силы» будут проходить в уникальном месте – в одном из семи чудес России Мань-Пупу-Нер.

Съемочная группа вместе с героями совершит экспедицию до плато Мань-Пупу-Нер через перевал Дятлова и гору Отортен. Участники съемок раскроют легенды и истории этих мест, а сами герои экспедиции будут сниматься методом наблюдения.

Путь героев до плато метафоричен жизненному пути. Вместе с этим в фильме зритель увидит рассуждения героев, которые будут переплетаться с легендами о жизненном пути, препятствиях, страхе, свободе и силы.
«Это будет необычное, интеллектуальное, но в тоже время захватывающее кино, которое расскажет не только об этом священном месте, но и о судьбах людей, их историях», – сказала Елизавета Киселева на защите грантовых проектов.



Героем фильма может стать любой человек, который пройдет всероссийский кастинг в рамках препродакшна проекта «Место силы» – информация по поводу кастинга появится в июле.

Съемки запланированы на август и сентябрь, а сам фильм «Место силы» будет готов уже к декабрю этого года. Но посмотреть его в соцсетях или на оффлайн-площадках можно будет только после презентации ленты на кинофестивалях.

 

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