(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Аферист представился жительнице Нижнекамска сотрудником банка и похитил с ее счета 400 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Вчера в полицию обратилась 42-летняя женщина, которая рассказала, что несколько дней назад ей позвонил незнакомец, сказал, что работает в банке и что с ее счета неизвестный списал часть средств. Затем аферист запросил ее реквизиты, чтобы якобы предотвратить повторение инцидента», – рассказали в полиции.

В итоге женщина лишилась своих сбережений. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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