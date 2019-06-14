Таттелеком объявляет о старте сотрудничества с компанией ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ»

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Один из крупнейших операторов проводной связи Республики Татарстан Таттелеком объявляет о старте сотрудничества с компанией Ак Барс Страхование — одним из крупных игроков страхового рынка Татарстана, взаимодействие с которой позволит клиентам Таттелеком оформлять страховые полисы прямо в офисах продаж.

Портфель предоставляемых услуг Ак Барс Страхование универсален — он включает в себя страхование жизни и здоровья от несчастных случаев, имущества в квартире, жилого дома и имущества в нём, иных построек, гражданской ответственности.

По программе «Все на месте» клиенты Таттелеком смогут застраховаться от таких рисков, как смерть в результате несчастного случая, постоянная полная и временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая, пожар, взрыв, воздействие воды, кража, грабеж, стихийные бедствия и др. Для этого только нужно сообщить менеджеру свои персональные данные, выбрать объект страхования и оплатить полис, который в течение нескольких минут будет выдан на руки или отправлен на e-mail.

Оформление договоров страхования осуществляется в 3 главных офисах ПАО «Таттелеком» в г. Казани и в одном офисе г. Зеленодольска.

«Наша цель — повышение уровня страховой грамотности населения, финансовой уверенности в случае наступления страхового события. В ближайшее время планируется расширение линейки страховых продуктов. Мы хотим, чтобы жители Республики Татарстан действительно почувствовали себя финансово защищенными», — отметил директор Департамента прямых продаж ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» Камиль Туктаров.

«Мы развиваемся вместе с нашей республикой, и наш вклад в ее развитие — это обеспечение жителей и бизнеса Татарстана всеми существующими на сегодня услугами связи и современными телекоммуникационными сервисами с неизменно высоким качеством», — отметил директор по маркетингу ПАО «Таттелеком» Александр Смирнов.