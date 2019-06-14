В Татарстане оштрафована строительная база за незаконное сжигание шин

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). За сжигание отработанных шин, покрышек, масляных и воздушных фильтров в Татарстане оштрафовано руководство строительной базы. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«В ходе экологического мониторинга на территории одной из строительных баз Набережных Челнов было выявлено нарушение природоохранного законодательства. Экологами установлен факт сжигания отходов производства и потребления в виде отработанных шин, покрышек, масляных и воздушных фильтров», — сказано в сообщении.

В отношении должностного лица строительной базы составлен протокол по ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами». Размер штрафа по данной статье составляет от 10 до 30 тыс. рублей. Организации выдано представление об устранении нарушения.



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