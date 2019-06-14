На международном Дне йоги казанцев ждут занятия с тренерами, фотосессия и уроки индийских танцев

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). В воскресенье, 16 июня, казанцев приглашают на международный День йоги в парк им. Горького. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Праздник соберет любителей йоги вне зависимости от возраста и уровня подготовки. Профессиональные тренеры проведут занятия для всех желающих, детскую йогу и программу для горожан старшего возраста (50+).

На празднике также выступят коллектив индийского танца «Урваши» и студия «Сантош». Для казанцев пройдут мастер-класс по индийским танцам, конкурсы и фотосессия.

Начало праздника — в 10 часов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.