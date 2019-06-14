Мэрия Казани: «Осушение» протоки Булака связано с ремонтом и монтажом оборудования для фонтанов

(Казань, 14 июня, «Татар-информ», Артур Казанцев). В мэрии Казани рассказали, почему произошло осушение протоки Булака. Это связано с ремонтом и монтажом оборудования для фонтанов, сообщили в пресс-службе города.

«Уровень воды в Булаке регулируется. В данный момент он был понижен для ремонта и монтажа оборудования для фонтанов», — говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях жители выразили обеспокоенность исчезновением воды в протоке Булака.

Как пояснили в пресс-службе мэрии Казани, в течение недели все работы завершатся, и уровень воды опять будет повышен.

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