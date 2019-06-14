(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). У станции метро «Горки» в Казани автомобиль сбил пешехода. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили очевидцы аварии.

Авария произошла на остановке «Горки Парк» около часа назад.

«От удара мужчина подлетел, перевернулся и рухнул на землю. Все вокруг охнули, звук от удара был такой сильный, у него, наверное, все органы разорвались. Водитель выбежал из авто, прибежали другие водители. Очень страшно», – рассказала агентству очевидец ДТП.

В городской Госавтоинспекции информацию об аварии.

«Сбитому мужчине 37 лет. Врачи госпитализировали его в Травматологический центр РКБ. Информации о его состоянии пока нет», — уточнили в ГИБДД Казани.

По предварительной информации от очевидцев, пешеход выбежал на дорогу на красный сигнал светофора. Данные уточняются.

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