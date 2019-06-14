Житель Альметьевска получил смертельные травмы в ДТП, попытавшись перейти дорогу на красный

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Житель Альметьевска получил смертельные травмы под колесами «Хендэ», попытавшись перейти дорогу на красный, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Вчера вечером на улице Шевченко водитель иномарки на большой скорости сбил 53-летнего пешехода, который попытался перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора. В итоге мужчина получил травму черепа, ушиб головного мозга, переломы ног и костей таза», – рассказали в полиции.

Пострадавшего экстренно госпитализировали в больницу, однако спустя полчаса он скончался.

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