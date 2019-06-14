Казань примет Всероссийские соревнования по боксу общества «Динамо»

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). С 17 по 23 июня в Казани пройдут Всероссийские соревнования по боксу общества «Динамо» среди мужчин. Об этом сообщает пресс-служба ФСО «Динамо» РТ.

Турнир направлен на совершенствование физической подготовки военных, сотрудников силовых структур, чиновников и других членов общества, а также на развитие и популяризацию занятий боксом.

Будут организованы поединки в десяти весовых категориях: 46–49 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг, 91 кг и свыше 91 кг. Местом проведения состязаний станет казанский Центр бокса.

В первый день соревнований, 17 июня, пройдут взвешивание и жеребьевка участников. Торжественное открытие намечено на 18 июня. Награждение победителей должно состояться 22-го числа.

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