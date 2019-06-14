В Казани ограничат движение еще по одному участку Мамадышского тракта

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). В Казани на четыре дня, с 14 по 17 июня, ограничат движение еще по одному участку Мамадышского тракта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана со ссылкой на городской Комитет внешнего благоустройства.

Движение от границы города до улицы Интернациональная окажется частично перекрыто с 21 часа 14 июня до 6 часов 17-го числа. Данный участок можно будет объехать по встречной полосе.

Причиной ограничения движения станет укладка верхнего слоя дорожного покрытия, отмечается в сообщении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани из-за дорожных работ до 26 июня ограничат движение по другому участку Мамадышского тракта.

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