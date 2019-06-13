В 2019 году по нацпроекту «Демография» на строительство детсадов в РТ направят 855 млн рублей

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). В рамках национального проекта «Демография» в Татарстане реализуется региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». На его реализацию в 2019 году направят 855,6 млн рублей.

На эти деньги планируется построить 29 детских садов на 3 тыс. 90 мест. В рамках указанной программы в 2018 году уже введены в эксплуатацию детсады в Арске на 140 мест и в Тукаевском районе на 140 мест. На сегодняшний день ведется строительство 27 детсадов.

В результате в этом году показатель доступности мест в яслях республики достигнет 67,5%, а к 2021 году планируется, что дошкольное образование для детей от полутора до трех лет станет доступным на 100% по всей территории Татарстана. В течение двух лет будет создано не менее 5 тыс. мест в яслях.

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