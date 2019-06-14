В казанском ИТ-парке пройдет региональный этап конкурса «Цифровой прорыв»

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Региональный этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» пройдет в казанском ИТ-парке 15 и 16 июня, сообщает пресс-служба технопарка.

«Команды полуфиналистов встретятся в рамках 36-часового хакатона, во время которого им предстоит разработать прототипы цифровых продуктов, призванных помочь в решении острых проблем различных отраслей России», – говорится в сообщении.

Соревнования проходят в следующих номинациях: «Здравоохранение», «Образование и наука», «Государственное управление», «Транспорт и логистика» и «ЖКХ и городская среда». По результатам участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 тыс. рублей, а также получить грант от Фонда содействия инновациям на развитие своего проекта.

Конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля. Главная цель проекта – найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. Этап онлайн-тестирования конкурса «Цифровой прорыв» завершился 20 мая, в рамках него свои компетенции подтвердили более 19 тыс. человек. Отборочный этап прошел по нескольким направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ.

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