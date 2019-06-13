На строительство новой мечети нижнекамцы собрали почти 2 млн рублей

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Жители Нижнекамска собрали 1,7 млн рублей на строительство новой мечети. Мусульманский храм должен появиться в 35-м микрорайоне, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что здание на 400 верующих будет выполнено в виде правильного параллелепипеда. Здесь также благоустроят мини-площадь и построят отдельный минарет высотой около 30 метров.





В соборной мечети Нижнекамска имам-мухтасиб Салих хазрат Ибрагимов провел совещание. Он рассказал о прошедшем Рамазане и об успехах и трудностях этого священного месяца для нижнекамцев.



«Каждый день в течение месяца кормить более 700 человек – очень трудная задача. Рафагыйль бабай от имени старшего поколения выразил слова благодарности молодежи, которая на своих плечах вынесла тридцатидневный марафон, когда нужно было купить, привезти, приготовить, накрыть, накормить и чисто убрать», – отмечает пресс-служба соборной мечети.

Мусульмане также активно помогали в решении задач благоустройства городского кладбища, а на собранный фитр-садака оказана реальная помощь 900 семьям Нижнекамска.

Участники совещания также обсудили работу реабилитационного центра «Ихлас», предстоящий летний отдых для детей и вопросы, связанные с мечетями в деревнях Нижнекамского района.

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