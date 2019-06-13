Спасская вокалистка стала лауреатом международного конкурса-фестиваля YourWay

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Дипломом лауреата III степени международного конкурса-фестиваля современного вокального и хореографического искусства YourWay награждена Радмила Холмирзоева из Полянок, пишет болгарская газета «Новая жизнь».



Исполнительница попала в число призеров фестиваля в номинации «Эстрадный вокал. Соло» (третья возрастная категория).



Свои достижения Радмила разделила со своими наставниками – педагогом и руководителем Екатериной и Рустамом Холмирзоевыми.

Конкурс проходил во второй раз в Казани. В состав звездного жюри вошла Челси Хилл из американского штата Флорида. Челси – магистр музыкального образования, выпускница Мичиганского университета и бакалавр музыкального образования, учитель музыки в Международной школе Казани.



В программе фестиваля также проводились мастер-классы, профессиональная фото- и видеосъемка участников.

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