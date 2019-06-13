В турнире по пляжному волейболу больше всего наград завоевали альметьевские спортсмены

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). На площадке у городского озера и в центральном парке культуры и отдыха Альметьевска состоялся открытый республиканский турнир по пляжному волейболу среди юношей и девушек 2002-2003 и юношей 2004-2005 годов рождения, сообщает Федерация волейбола города.



В соревнованиях приняли участие 39 команд из Октябрьского, Казани, Бугульмы, Набережных Челнов, Чистополя, Мамадыша, Бавлов, Сармановского района и Альметьевска. Игры проводились по системе с выбыванием после двух поражений.



Хозяева турнира взяли больше всего наград. По итогам соревнований среди девушек (20 команд) первое и второе места завоевали спортсменки из Альметьевска, третье место – у представительниц Бугульмы.



Среди юношей 2002-2003 годов рождения (десять команд) первое место заняли альметьевцы, второе место – у казанцев, а третье – у представителей Сарманова. Среди юношей 2004-2005 годов рождения (девять команд) первое и второе места присудили спортсменам Альметьевска, тогда как третье место у бавлинцев.





После завершения соревнований состоялось награждение. Все победители и призеры турнира получили грамоты и медали.

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