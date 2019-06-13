В селе Бурбаш Балтасинского района выберут абсолютного батыра детского Сабантуя

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Через месяц, 14 июля, в селе Бурбаш Балтасинского района РТ состоится XII Республиканский детский мусульманский сабантуй. Основным организатором и идейным вдохновителем мероприятия выступает имам-мухтасиб Балтасинского района, главный казый Татарстана Джалиль хазрат Фазлыев, сообщает пресс-служба ДУМ республики.

Ежегодный праздник по традиции соберет не только юных мусульман, но и государственных, религиозных, общественных деятелей, а также многочисленных гостей из Татарстана и других российских регионов.

В рамках праздника для детей всех возрастов проведут различные игры, соревнования, викторины и конкурсы с ценными подарками и сладостями. Ребята посостязаются в армрестлинге, беге в мешках, битье горшка, перетягивании палки, срезании приза ножницами с закрытыми глазами, беге с водой и коромыслами, бое мешками.

Юноши 2001 года рождения и моложе в пяти весовых категориях сразятся за звание абсолютного батыра в национальной борьбе корэш. Победителю будет вручен скутер. Остальные борцы, завоевавшие призовые места, получат денежные премии.

В программу Сабантуя войдут состязания по чтению Корана, исполнению мунаджатов и поэтических конкурсов, а также коллективный полуденный намаз на майдане и угощение пловом. Начало праздника запланировано на 10 часов утра.

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