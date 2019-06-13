Татар-информ

14 июня 2019, 01:48

Общество

В селе Бурбаш Балтасинского района выберут абсолютного батыра детского Сабантуя

Рекомендуем

Общество

В селе Бурбаш Балтасинского района выберут абсолютного батыра детского Сабантуя

Фото: dumrt.ru

Ежегодный праздник соберет не только юных мусульман, но и государственных, религиозных, общественных деятелей.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Через месяц, 14 июля, в селе Бурбаш Балтасинского района РТ состоится XII Республиканский детский мусульманский сабантуй. Основным организатором и идейным вдохновителем мероприятия выступает имам-мухтасиб Балтасинского района, главный казый Татарстана Джалиль хазрат Фазлыев, сообщает пресс-служба ДУМ республики.

Ежегодный праздник по традиции соберет не только юных мусульман, но и государственных, религиозных, общественных деятелей, а также многочисленных гостей из Татарстана и других российских регионов.

В рамках праздника для детей всех возрастов проведут различные игры, соревнования, викторины и конкурсы с ценными подарками и сладостями. Ребята посостязаются в армрестлинге, беге в мешках, битье горшка, перетягивании палки, срезании приза ножницами с закрытыми глазами, беге с водой и коромыслами, бое мешками.

Юноши 2001 года рождения и моложе в пяти весовых категориях сразятся за звание абсолютного батыра в национальной борьбе корэш. Победителю будет вручен скутер. Остальные борцы, завоевавшие призовые места, получат денежные премии.

В программу Сабантуя войдут состязания по чтению Корана, исполнению мунаджатов и поэтических конкурсов, а также коллективный полуденный намаз на майдане и угощение пловом. Начало праздника запланировано на 10 часов утра.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Пестречинцы привели в порядок место проведения военного фестиваля «Элбэдэн»
Новости дня
02:46
Пестречинцы привели в порядок место проведения военного фестиваля «Элбэдэн»

Военные игры состоятся в День памяти и скорби, 22 июня, на родине Героя Советского Союза Петра Гаврилова в деревне Альвидино.

01:48
В селе Бурбаш Балтасинского района выберут абсолютного батыра детского Сабантуя

Ежегодный праздник соберет не только юных мусульман, но и государственных, религиозных, общественных деятелей.

00:32
В Казани ограничат движение еще по одному участку Мамадышского тракта

Ограничение связано с укладкой верхнего слоя дорожного покрытия.

00:10
Новую школу в 65-м комплексе Набережных Челнов оформят в «камазовском» стиле

1 сентября в новом учебном заведении откроются сразу 13 первых классов, общее число учащихся составит 1224 человека.

00:05
В турнире по пляжному волейболу больше всего наград завоевали альметьевские спортсмены

В турнире приняли участие 39 команд из различных районов и городов Татарстана.

13.06 23:54
В Набережных Челнах за загрязнение воздуха привлечено к ответственности руководство предприятия

Загрязнявшее атмосферный воздух предприятие в Автограде обязали установить газоочистное оборудование.

13.06 23:40
Спассцы в национальных костюмах устроили шествие по улицам Болгара в честь Дня России

Шествие по улицам Пионерская, 40 лет Октября, хирурга Шеронова возглавили представители всех национально-культурных объединений города и сел района.

13.06 23:34
В 2020-2021 годах в Набережных Челнах построят восемь детских садов

В Автограде каждый год рождаются не менее 7 тыс. малышей, в очереди на места в садики стоят 14 тыс. детей.

13.06 23:23
Роспотребнадзор по РТ назвал опасные для купания пляжи Казани

В опасных для купания местах отдыха должны быть установлены предупреждающие аншлаги.

13.06 23:06
Казанский дом-музей Назиба Жиганова пополнился материалами об узбекском композиторе Мухтаре Ашрафи

Осенью текущего года планируется провести день памяти татарского композитора Назиба Жиганова в доме-музее Мухтара Ашрафи в Ташкенте.

13.06 22:58
В Казани откроют мемориальную доску в честь Альфии Авзаловой

Памятный знак установят на фасаде дома, в котором с 2004=го по 2017 год жила певица.

13.06 22:46
«Рубин» расстался с тремя сотрудниками тренерского штаба

Изменения связаны с переменами после ухода бывшего наставника клуба Курбана Бердыева.

13.06 22:32
Загрязнявший почву нечистотами нарушитель задержан в Альметьевске благодаря местным жителям

Нарушение экологического законодательства на территории садового общества «Нариманка» раскрыто благодаря фотографиям местных жителей.

13.06 22:18
На Зеленодольском заводе имени Горького спустят на воду сторожевой корабль «Анадырь»

Сторожевые корабли проекта 22100 в первую очередь предназначены для охраны исключительной экономической зоны РФ.

13.06 22:02
В Татарстане юные добровольцы провели генеральную уборку на территории заказника «Чатыр-тау»

30% мусора, собранного на территории «Чатыр-тау» в Азнакаевском районе, составили пластиковые бутылки и одноразовая посуда.

13.06 21:46
В Казани на месяц перекроют проезжую часть около детсада № 326

Движение транспорта ограничат из-за работ по капремонту газопровода.

13.06 21:36
Пешеходы на улице Баумана выберут самых лучших уличных музыкантов республики

Творческое состязание проводится по номинациям «Сольный исполнитель», «Дуэт или трио», «Музыкальная группа».

13.06 21:28
Минпросвещения РФ направит в регионы свыше 155 млрд рублей на реализацию нацпроекта «Образование»

Министерство принимает заявки от субъектов РФ на софинансирование мероприятий национального проекта.

13.06 21:18
В Казани по нацпроекту отремонтируют участок улицы Урицкого протяженностью 550 метров

Дорожные работы будут проведены на площади 5,5 тыс. кв. метров.

13.06 21:02
В Нью-Йорке готовятся к самому большому американскому Сабантую

В празднике примут участие представители разных национальностей.

13.06 20:47
В Татарстане начался ремонт участка автодороги Чистополь – Нижнекамск

Ремонт ведется по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с финансированием в 28 млн рублей.

13.06 20:42
Рустам Нигматуллин стал председателем совета РФП

Президент Татарстана утвердил новый состав совета Республиканского фонда поддержки.

13.06 20:34
Марат Ахметов призвал районы оперативно готовить проекты по программе развития сельских территорий

Госпрограмма комплексного развития сельских территорий направлена на повышение благосостояния и уровня занятости сельского населения.

13.06 20:26
В Набережных Челнах подземный переход за 90 млн рублей построят до конца лета

Участок возле автостанции давно стал местом концентрации ДТП, в том числе и с участием детей.

13.06 20:02
Несколько домов на проспекте Амирхана на целый день останутся без воды

Автоцистерны с водой будут размещаться по заявкам жильцов.

События