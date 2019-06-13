Пестречинцы привели в порядок место проведения военного фестиваля «Элбэдэн»

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Более ста жителей Пестречинского района Татарстана вышли на субботник на место проведения военного фестиваля «Элбэдэн». Среди них – руководители учреждений и организаций района, главы сельских поселений, представители отраслей образования, культуры, спорта и другие, пишет газета «Вперед».



Военные игры развернутся в День памяти и скорби, 22 июня, на родине Героя Советского Союза Петра Гаврилова в деревне Альвидино Пестречинского района.



В планах у активистов – завершить основной объем подготовительных работ. В скором времени здесь возведут фрагмент Восточного форта Брестской крепости и обновят фасад музея Петра Гаврилова.



А пока пестречинцы благоустроили территорию, скосили траву, подготовили места для проведения военно-тактических игр и показательных выступлений десантников.



Фестиваль «Военные игры “Элбэдэн“» станет уникальным событием: реконструкторы впервые воссоздадут первый день войны.



Первая реконструкция – нападение солдат Вермахта на Красную армию состоится 22 июня в 4 часа утра. Играющие немцев реконструкторы пересекут реку Мешу, которая будет исполнять роль Западного Буга. Вторым боем станет битва за Брестскую крепость под командованием Петра Гаврилова. В импровизированном сражении будет использовано большое количество пиротехнических эффектов.





На фестивале будут продемонстрированы будни современной Российской армии. В рамках фестиваля также пройдет чемпионат РТ по военно-прикладным видам спорта среди сельской молодежи.

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