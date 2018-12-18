Роспотребнадзор по РТ назвал опасные для купания пляжи Казани

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). В Казани пляж «Локомотив» на Волге и пляж «Комсомольский» в поселке Дербышки по данным на 13 июня признаны не соответствующими гигиеническим требованиям для купания. Об этом предупреждает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

В ходе лабораторного мониторинга качества воды водоемов в местах отдыха граждан специалисты ведомства обнаружили, что вода на «Комсомольском» не отвечает требованиями по микробиологическим показателям, а на «Локомотиве» – по санитарно-химическим.

В связи с этим ответственным за эти пляжи чиновникам и представителям юридических лиц предложено установить аншлаги о запрете купания.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани открылись для купания пять пляжей: «Комсомольский», «Локомотив» и «Нижнее Заречье», озера Глубокое и Большое Лебяжье.

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