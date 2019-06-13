В Казани откроют мемориальную доску в честь Альфии Авзаловой

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Завтра, 14 июня, в Казани состоится открытие мемориальной доски народной артистке ТАССР Альфие Авзаловой, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.



Памятный знак установят на фасаде дома № 8а по улице Туфана Миннуллина, в котором с 2004-го по 2017 год жила татарская певица (со стороны остановки «Улица Марселя Салимжанова»).

Автором памятной доски выступил казанский скульптор Фаниль Валиуллин, выпускник Московского художественного института имени Сурикова.

Открытие мемориальной доски запланировано на 10 часов утра. В 15 часов в мечети «Ирек» совершат молитву в память о великой татарской певице.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что улицу в ЖК «Салават Купере» назвали в честь татарской певицы Альфии Авзаловой.

Артистка скончалась в ночь на 15 июня 2017 года на 85-м году жизни. Она похоронена на Татарском кладбище в Казани.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.