Татар-информ

13 июня 2019, 22:58

Культура

В Казани откроют мемориальную доску в честь Альфии Авзаловой

Рекомендуем

Культура

В Казани откроют мемориальную доску в честь Альфии Авзаловой

Памятный знак установят на фасаде дома, в котором с 2004=го по 2017 год жила певица.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Завтра, 14 июня, в Казани состоится открытие мемориальной доски народной артистке ТАССР Альфие Авзаловой, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Памятный знак установят на фасаде дома № 8а по улице Туфана Миннуллина, в котором с 2004-го по 2017 год жила татарская певица (со стороны остановки «Улица Марселя Салимжанова»).

Автором памятной доски выступил казанский скульптор Фаниль Валиуллин, выпускник Московского художественного института имени Сурикова.

Открытие мемориальной доски запланировано на 10 часов утра. В 15 часов в мечети «Ирек» совершат молитву в память о великой татарской певице.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что улицу в ЖК «Салават Купере» назвали в честь татарской певицы Альфии Авзаловой.

Артистка скончалась в ночь на 15 июня 2017 года на 85-м году жизни. Она похоронена на Татарском кладбище в Казани.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Казанский дом-музей Назиба Жиганова пополнился материалами об узбекском композиторе Мухтаре Ашрафи
Новости дня
23:54
В Набережных Челнах за загрязнение воздуха привлечено к ответственности руководство предприятия

Загрязнявшее атмосферный воздух предприятие в Автограде обязали установить газоочистное оборудование.

23:40
Спассцы в национальных костюмах устроили шествие по улицам Болгара в честь Дня России

Шествие по улицам Пионерская, 40 лет Октября, хирурга Шеронова возглавили представители всех национально-культурных объединений города и сел района.

23:34
В 2020-2021 годах в Набережных Челнах построят восемь детских садов

В Автограде каждый год рождаются не менее 7 тыс. малышей, в очереди на места в садики стоят 14 тыс. детей.

23:23
Роспотребнадзор по РТ назвал опасные для купания пляжи Казани

В опасных для купания местах отдыха должны быть установлены предупреждающие аншлаги.

23:06
Казанский дом-музей Назиба Жиганова пополнился материалами об узбекском композиторе Мухтаре Ашрафи

Осенью текущего года планируется провести день памяти татарского композитора Назиба Жиганова в доме-музее Мухтара Ашрафи в Ташкенте.

22:58
В Казани откроют мемориальную доску в честь Альфии Авзаловой

Памятный знак установят на фасаде дома, в котором с 2004=го по 2017 год жила певица.

22:46
«Рубин» расстался с тремя сотрудниками тренерского штаба

Изменения связаны с переменами после ухода бывшего наставника клуба Курбана Бердыева.

22:32
Загрязнявший почву нечистотами нарушитель задержан в Альметьевске благодаря местным жителям

Нарушение экологического законодательства на территории садового общества «Нариманка» раскрыто благодаря фотографиям местных жителей.

22:18
На Зеленодольском заводе имени Горького спустят на воду сторожевой корабль «Анадырь»

Сторожевые корабли проекта 22100 в первую очередь предназначены для охраны исключительной экономической зоны РФ.

22:02
В Татарстане юные добровольцы провели генеральную уборку на территории заказника «Чатыр-тау»

30% мусора, собранного на территории «Чатыр-тау» в Азнакаевском районе, составили пластиковые бутылки и одноразовая посуда.

21:46
В Казани на месяц перекроют проезжую часть около детсада № 326

Движение транспорта ограничат из-за работ по капремонту газопровода.

21:36
Пешеходы на улице Баумана выберут самых лучших уличных музыкантов республики

Творческое состязание проводится по номинациям «Сольный исполнитель», «Дуэт или трио», «Музыкальная группа».

21:28
Минпросвещения РФ направит в регионы свыше 155 млрд рублей на реализацию нацпроекта «Образование»

Министерство принимает заявки от субъектов РФ на софинансирование мероприятий национального проекта.

21:18
В Казани по нацпроекту отремонтируют участок улицы Урицкого протяженностью 550 метров

Дорожные работы будут проведены на площади 5,5 тыс. кв. метров.

21:02
В Нью-Йорке готовятся к самому большому американскому Сабантую

В празднике примут участие представители разных национальностей.

20:47
В Татарстане начался ремонт участка автодороги Чистополь – Нижнекамск

Ремонт ведется по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с финансированием в 28 млн рублей.

20:42
Рустам Нигматуллин стал председателем совета РФП

Президент Татарстана утвердил новый состав совета Республиканского фонда поддержки.

20:34
Марат Ахметов призвал районы оперативно готовить проекты по программе развития сельских территорий

Госпрограмма комплексного развития сельских территорий направлена на повышение благосостояния и уровня занятости сельского населения.

20:26
В Набережных Челнах подземный переход за 90 млн рублей построят до конца лета

Участок возле автостанции давно стал местом концентрации ДТП, в том числе и с участием детей.

20:02
Несколько домов на проспекте Амирхана на целый день останутся без воды

Автоцистерны с водой будут размещаться по заявкам жильцов.

19:58
В Казани обсудили способы сохранения татарского языка за пределами Татарстана

На дискуссии в КФУ, входящей в программу форума татарских религиозных деятелей, своим опытом поделились хазраты из Финляндии, Мордовии и Иркутска.

19:56
Вузы России с 2021 года начнут выдавать электронные дипломы о высшем образовании

Электронные дипломы станут частью цифрового портфолио, которое будет доступно работодателю.

19:48
Аэропорт «Бегишево» в мае увеличил перевозку пассажиров на 13%

Услугами аэропорта за месяц воспользовалось 73 тыс. 710 пассажиров.

19:20
Минспорта РТ планирует закупить наградную атрибутику на сумму 2,2 млн рублей

К соревнованиям планируют закупить медали, кубки, значки, грамоты и дипломы.

19:18
Президент РТ и руководство Falk Beratung обсудили сотрудничество на рынке газомоторного топлива

По словам Минниханова, предприятия нефтегазохимического комплекса РТ продолжают реализацию масштабных инвестпроектов.

События