Рустам Нигматуллин стал председателем совета РФП

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, в котором утвердил новый состав совета Республиканского фонда поддержки.

Согласно документу председателем совета стал первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Рустам Нигматуллин.

Глава Алексеевского района РТ Сергей Демидов покинул состав совета, его место занял первый замминистра земельных и имущественных отношений РТ Артур Галиев. В предыдущем совете состояли восемь человек, к новому совету присоединился помощник Президента Республики Татарстан Рустэм Мерзакреев.

«В остальном состав совета фонда остался прежним», — отмечает пресс-служба РФП.

Предыдущий указ Президента РТ о составе совета РФП был подписан 29 мая 2017 года и утратил свою силу 29 мая текущего года.

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