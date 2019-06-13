Рустам Нигматуллин стал председателем совета РФП

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, в котором утвердил новый состав совета Республиканского фонда поддержки.
Согласно документу председателем совета стал первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Рустам Нигматуллин.
Глава Алексеевского района РТ Сергей Демидов покинул состав совета, его место занял первый замминистра земельных и имущественных отношений РТ Артур Галиев. В предыдущем совете состояли восемь человек, к новому совету присоединился помощник Президента Республики Татарстан Рустэм Мерзакреев.
«В остальном состав совета фонда остался прежним», — отмечает пресс-служба РФП.
Предыдущий указ Президента РТ о составе совета РФП был подписан 29 мая 2017 года и утратил свою силу 29 мая текущего года.