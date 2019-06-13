Татар-информ

13 июня 2019, 20:26

Общество

В Набережных Челнах подземный переход за 90 млн рублей построят до конца лета

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Общество

В Набережных Челнах подземный переход за 90 млн рублей построят до конца лета

Фото: Эльвира Мухаметдинова

Участок возле автостанции давно стал местом концентрации ДТП, в том числе и с участием детей.

(Набережные Челны, 13 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах подземный переход за 90 млн рублей построят до конца лета. Об этом стало известно во время рейда по объектам капитального строительства, который сегодня прошел в Автограде.

О необходимости строительства подземного перехода на этом участке дорожного хозяйства города говорили давно. Поводом для актуализации темы стало ЧП, которое произошло в августе 2017 года. 67-летний водитель «КАМАЗа» сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу с мамой. В результате ДТП ребенку чуть не оторвало руку, которую благодаря невероятным усилиям врачей БСМП удалось спасти.

Как сообщил журналистам Наиль Магдеев, сегодня властям Челнов приходится брать на себя ответственность и доводить до ума дела, которые необходимо было завершить еще 40 лет назад. «Участок возле автостанции давно стал местом концентрации ДТП, в том числе и с участием детей. Решение проблемы откладывать было уже нельзя», — пояснил глава города.

По словам заместителя руководителя исполкома города Ильмира Исхакова, высота строящего подземного перехода составит 2,6 метра, ширина — четыре метра. Строительством объекта занимается подрядная организация «Твой дом».

Стоимость объекта составляет 90 млн рублей. Однако к их освоению строители еще не приступили — не все разрешительные процедуры пока пройдены. Сейчас на месте строительства идут подготовительные работы, с него выносят коммуникации. Основная же работа займет несколько месяцев. До конца лета переход будет сдан в эксплуатацию, сообщил Исхаков.

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