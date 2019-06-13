В Казани обсудили способы сохранения татарского языка за пределами Татарстана

(Казань, 13 июня, «Татар-информ», Артур Казанцев). На территории Казанского федерального университета татарские религиозные деятели обсудили способы сохранения татарского языка за пределами республики. Своим опытом поделились хазраты из Финляндии, Мордовии и Иркутска.

Дискуссию открыл своим выступлением имам мусульманской общины Финляндии Рамиль хазрат Беляев. Он рассказал о том, как в семьях их общины сохраняют татарский язык.

«В общине для детей существует правило: в доме есть копилка, в которую дети кладут 10 центов, если они дома начнут разговаривать на финском или английском языках», — рассказал спикер.

Он также отметил, что на странице в социальных сетях представители общины стали размещать информацию на арабском, татарском и финском языках.

С докладами перед аудиторией выступили и хазраты из Сибири и Мордовии. Так Ришат Аминов рассказал, что для детей татарских общин Республики Мордовия они организовывают татарские лагеря.

«У себя в регионе мы стараемся говорить на татарском, потому что мы гордимся своим родным языком. И для детей мы организовываем лагеря в летнее время года, в них приезжают из разных районов и деревень», — поделился спикер.

Дискуссию завершил первый заместитель муфтия РТ Рустам хазрат Валиуллин, он поделился мыслью, что татары не должны бояться заводить детей, татарский народ не увеличится, если в семьях будут рожать одного или двух детей.

Также он рассказал, что необходимо сделать для сохранения татарского языка за пределами республики.

«Нужно, чтобы в мечетях говорили на татарском языке два раза в неделю — в пятницу и субботу», — подытожил хазрат.

X Всероссийский форум татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия» продлится в Казани до 15 июня 2019 года.

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