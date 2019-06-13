Президент РТ и руководство Falk Beratung обсудили сотрудничество на рынке газомоторного топлива

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор компании Falk Beratung GmbH доктор Томас Фальк обсудили вопросы сотрудничества по развитию рынка газомоторного топлива. Также во встрече принял участие представитель компании по производству промышленного оборудования Atlas Copco, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Рустам Минниханов рассказал, что сегодня предприятия нефтегазохимического комплекса республики продолжают реализацию масштабных инвестпроектов, а также отметил большой потенциал для дальнейшего сотрудничества.

«В последние годы в республике ведётся серьезная работа по использованию газомоторного топлива. Мы активно развиваем рынок сжатого газа, а в ближайшей перспективе — СПГ и связанную с ней инфраструктуру», — сказал он.

По словам Президента, в республике действует 20 газозаправочных станций, наращиваются объемы потребления сжатого природного газа, а число ТС, работающих на газе, составило более 5,5 тыс. единиц. В Татарстане сформирована целая инфраструктура по переоборудованию транспортных средств на сжатый метан, подчеркнул Минниханов.

Также в рамках встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере развития рынка газомоторного топлива, реализации совместных проектов в области проектирования и производства компрессорной и вакуумной техники, насосного и криогенного оборудования.

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