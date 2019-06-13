Татар-информ

13 июня 2019, 19:06

Общество

В Казани обсудили возможные пути решения проблем религиозного образования в учебных заведениях

Общество

В Казани обсудили возможные пути решения проблем религиозного образования в учебных заведениях

Фото: архив/Салават Камалетдинов

На X Всероссийском форуме татарских религиозных деятелей прошла дискуссия с участием специалистов в области религиозного образования.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани на X Всероссийском форуме татарских религиозных деятелей выступили специалисты в области основ религиозного образования. Они выявили основные проблемы в системе религиозного образования и рассказали о возможных способах их решений.

«Прежде всего в мечетях нужно организовать постоянные экспозиции и выставки со старинными религиозными книгами, обеспечить раздаточным материалом и дарить школьникам, которые приходят на экскурсии, небольшие сувениры и подарки, а главное — раздавать книги о религии», — заявил заместитель председателя религиозной организации «Центральная мечеть» Ижевска Рустам Гатауллин.

Спикер предложил для начала познакомить учеников с культурным наследием ислама и уже после — с самой религией. 

Нужно также проводить и отправлять школьников на олимпиады по основам религии и организовывать встречи с хазратом и имам-хатыбом для учеников раз в неделю, поделилась директор Татарско-Сугутской средней школы Батыревского района Чувашской Республики Гельнур Сабитова. В деревенской школе, где она преподает, у учеников есть выбор — изучать на уроках арабский язык или чувашский.

«У детей и родителей появилась свобода выбора в уроках по языкознанию», — добавила Гельнур Сабитова.

«В первую очередь нужно преподавать религиозные основы на материнском языке», — сказал кандидат педагогических наук, заведующий центром духовно-нравственного развития личности Чувашского республиканского института Станислав Руссков. Его основные предложения заключались в том, чтобы учитывать в занятиях о религии региональные, национальные и этнокультурные особенности региона страны, включить в рабочие программы учебные предметы и курсы по духовно-нравственному воспитанию.

«Важно воспитание благоговения к тому, что выше», — сказала доктор педагогических наук, профессор Московского педагогического университета Татьяна Петракова.

Доктор наук отметила, что важно участие в процессе образования религиозных деятелей. Необходимо вводить дополнительные курсы при участии общественных методистов. Нужно проводить конференции и экскурсии по мечетям, конкурсы, которые будут устраивать религиозные деятели, а также необходимо создать правильную среду и организовывать паломнические поездки к святым местам, подытожила Татьяна Петракова. Она также пожелала, чтобы у Всемирного конгресса татар появился свой сайт с методической базой.

«Однако главной должна быть методика преподавания», — добавил Рафик хазрат Мухаметшин.

После четырех основных спикеров выступило еще несколько специалистов, среди которых был председатель Духовного управления мусульман и национальной культурной автономии татар Ивановской области Фярит Ляпин.

«Уже почти 20 лет мы работаем в системе образования по линии национально-культурной автономии», — сказал спикер.

Он преподает в базовой средней школе, где обучают татарскому и арабскому языкам. Арабский язык преподает профессионал и книги для этого — по просьбе Ляпина — выделило Минобр РТ. Школьные учебники адаптированы специально для Ивановской области — по договору им нужно было пройти экспертизу в Институте развития образования. Только после одобрения по этим книгам стало возможным преподавать арабский язык.

«Можно работать в системе гособразования, закон позволяет, главное — уметь договариваться», — сказал Фярит Ляпин.

X Всероссийский форум татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия» продлится в Казани до 15 июня 2019 года.

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