(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). В Казани экс-сотрудника районного отдела ГУ МЧС России по РТ осудили за покушение на взятку в 80 тысяч, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

«По статье "Покушение на получение взятки должностным лицом" бывшего замначальника районного отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по РТ осудили на три года условно. Свою вину 41-летний мужчина признал», – рассказал Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в феврале 2019 года при проверке одного из предприятий Казани сотрудник МЧС выявил 23 нарушения требований пожарной безопасности. Руководству организации грозил штраф до 200 тысяч рублей. О результатах проверки доложили подсудимому, который, воспользовавшись ситуацией, предложил директору за 80 тысяч рублей уменьшить количество выявленных нарушений.

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