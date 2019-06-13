Рустам Минниханов ознакомился с ходом ремонтных работ в зданиях КФУ

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил сегодня ряд объектов КФУ, в которых проводятся ремонтные работы, а также ознакомился с планами по возведению новых сооружений, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Первым гости посетили здание медико-санитарной части КФУ по улице Чехова, где оказывается медицинская помощь по таким профилям, как сосудистая хирургия, кардиология, кардиохирургия, неврология, острые нарушения мозгового кровообращения, терапия. Рустаму Минниханову представили проект строительства нового лечебного корпуса — здесь планируется разместить научно-клинический центр и лабораторный блок. Президент отметил, что архитектурный облик объекта должен быть выдержан в увязке с окружающими зданиями.

После Рустам Минниханов осмотрел обновленный операционный блок и приемный покой хирургического стационара медико-санитарной части вуза по улица Ершова. Кроме того, он ознакомился с ходом ремонта в палатном фонде, пообщался с медперсоналом и пациентами. Ректор вуза Ильшат Гафуров рассказал, что в дальнейшем планируется отремонтировать фасад здания и провести благоустройство прилегающей территории.

Также Рустам Минниханов ознакомился с ходом ремонтных работ в учебном здании КФУ по улице Карла Маркса — здесь располагается Институт международных отношений. Работы стартовали в прошлом году, в результате было обнаружено неудовлетворительное состояние строительных конструкций. Рустам Минниханов предложил сохранить нынешнюю этажность здания, а во время капремонта вернуть ему единый архитектурный стиль.

Кроме того, Президент РТ посетил учебное здание по адресу: улица Кремлевская, 25. В этом здании планируется разместить подготовительный факультет для иностранных учащихся. На сегодняшний день в здании необходимо провести ремонт помещений. Рустам Минниханов поручил завершить работы до начала учебного года.

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