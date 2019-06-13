«Исторический день»: Минниханов открыл Генконсульство Узбекистана в Казани

(Казань, 13 июня, «Татар-информ», Егор Никитин). Татарский и узбекский народы связывает давняя история взаимоотношений. Благодаря нынешней активизации экономических, культурных и образовательных связей взаимодействие между сторонами выходит на новый уровень. Такое мнение высказал Президент РТ Рустам Минниханов во время торжественной церемонии открытия Генконсульства Узбекистана в Казани.

«Сегодня знаковое событие для нашей республики и в целом для страны: открывается Генеральное консульство Республики Узбекистан в Казани, которое будет работать и на соседние с Татарстаном регионы. Все это делается в рамках стратегического партнерства „Россия — Узбекистан“. И это очень серьезная поддержка, в том числе для нашей республики», — отметил Минниханов.

Он добавил, что в последние годы республика активизировала работу с узбекскими партнерами. Взаимодействие идет по линии регионов, компаний и обмена делегациями.

Отдельную благодарность Рустам Минниханов выразил в адрес Президента и Премьер-министра Узбекистана. Он напомнил, что сотрудничество между сторонами дает реальные результаты в торгово-экономической, культурной и образовательной сферах.

«У нас налажен прекрасный контакт с татарами, которые являются гражданами Узбекистана. Сегодня мы получили телеграмму о прошедшем в Ташкенте Сабантуе, участниками которого стали более 50 тыс. человек. В свою очередь представители узбекской национально-культурной автономии в РТ также активно участвуют в жизни республики и ее мероприятиях», — подчеркнул Президент Татарстана.

В заключение своей речи Минниханов затронул важную тему исторических взаимоотношений двух народов.

«Узбекский и татарский народы связывает длинная история. И нынешнее мероприятие только усиливает эти отношения. Мы хотим быть ближе и помогать друг другу. И в последние годы Узбекистан делает в этом направлении серьезные шаги — открывается, реализует большие проекты», — резюмировал Рустам Минниханов, пожелав узбекскому народу и руководству Узбекистана воплощения всех задуманных планов.

Его поблагодарил присутствовавший на церемонии Генконсул Узбекистана в Казани Фариддин Насриев.

«Это исторический день. Мы благодарны Президенту Татарстана за оказанное содействие. Как Генеральное консульство мы приложим все усилия для развития дружественных отношений между нашими странами во благо наших народов», — пообещал Насриев и передал слово другому высокому гостю торжества — Чрезвычайному и Полномочному послу Узбекистана в РФ Ботиржону Асадову.

По словам Асадова, он ощущал постоянную поддержку Президента РТ при организации работы нового консульства в Казани. Параллельно поддержку оказывал и федеральный центр.

«Мы также очень благодарны руководству Российской Федерации, Министерству иностранных дел РФ за поддержку этой инициативы. Открытие генконсульства направлено на качественное улучшение консульских услуг. Планируется, что это консульство будет ответственным за 14 регионов ПФО. Благодаря этому мы заметно активизируем межрегиональное сотрудничество, на которое делают упор лидеры наших стран», — заключил Ботиржон Асадов.

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