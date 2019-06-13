В Татарстане юные добровольцы провели генеральную уборку на территории заказника «Чатыр-тау»

(Казань, 13 июня, «Татар-инфоорм»). Субботник на территории государственного природного заказника регионального значения «Чатыр-тау» провел отряд труда и отдыха «Энергия» из Азнакаево. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«Любое хорошее дело начинается с позитивного настроения. Добровольцы разбили территорию на три сектора, надели строительные перчатки, взяли мешки в руки и углубились в лес. Основательно потрудиться пришлось лишь в двух местах, где постоянно устраивают пикники», — сказано в сообщении.

К сожалению, любители пикников часто оставляют за собой горы мусора. 30% собранных отходов составили пластиковые бутылки и одноразовая посуда. Весь мусор и сухой валежник юный отряд добровольцев собрал в мешки, который был вывезен с территории заказника взрослыми участниками акции.



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