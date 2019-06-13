В Набережных Челнах за загрязнение воздуха привлечено к ответственности руководство предприятия

(Казань, 13 июня, «Татар-инфоорм»). За загрязнение атмосферного воздуха экологи привлекли к ответственности руководство предприятия в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Поводом для внеочередной проверки набережночелнинского предприятия стала жалоба местного жителя на черный густой дым. По результатам обследования производственной площадки экологи установили, что источник выбросов — печь по плавке алюминия — не оборудован аппаратурой и системой по улавливанию загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух», — сказано в сообщении.

По результатам проверки в отношении юридического и должностного лица составлены протоколы по ч. 3 ст. 8.21 КоАП РФ «Нарушение правил эксплуатации, неиспользование сооружений, оборудования или аппаратуры для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух». Экологи вынесли представление, согласно которому нарушителям необходимо установить газоочистное оборудование.



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