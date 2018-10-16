(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). В Казани автоинспекторы проверят водителей городских и междугородних автобусов, сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Очередной рейд состоится завтра в Советском районе города. Автоинспекторы проверят, соблюдают ли они [водители] правила перевозки пассажиров, в порядке ли их документы, а также осмотрят сами автобусы на предмет неисправностей», – рассказали в ГИБДД.

Если специалисты найдут в пассажирском автобусе неисправность, транспорт запретят использовать до ее устранения.

В Госавтоинспекции отметили, что с начала этого года в столице Татарстана из-за нарушений ПДД водителями автобусов количество аварий возросло на 12,5%, а число пострадавших в них граждан – на 8,8%.

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