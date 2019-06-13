Две битвы первого дня ВОВ реконструируют на фестивале военных игр «Элбэдэн» в Пестречинском районе

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). С 21 по 23 июня в 55 км от Казани, в селе Альвидино Пестречинского района, состоится фестиваль «Военные игры "Элбэдэн"», где впервые в России проведут реконструкцию первого дня Великой Отечественной войны, сообщает оргкомитет фестиваля.



Фестиваль станет яркой кульминацией районного проекта «Имена их навечно останутся в наших сердцах», который направлен на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне и ее героях. Данный проект выиграл грант Министерства по делам молодежи РТ, грант Президента России и грант Министерства экономики РТ. Сам фестиваль занял второе место в региональном этапе национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2018 в номинации «Лучшая идея события».



Мероприятие посвящено памяти героя Советского Союза, легендарного защитника Брестской крепости, уроженца Пестречинского района Петра Гаврилова и пройдет на его малой Родине – в селе Альвидино.



На территории фестиваля уже строится Восточный форт Брестской крепости и другие объекты военного времени: окопы, блиндажи, штаб, медсанчасть. На площадках фестиваля можно будет увидеть выставку раритетных автомобилей (некоторые из которых единственные в мире) и боевого оружия, попробовать полевую кухню, а также национальные блюда кряшен.

Маленькие гости фестиваля пройдут курс молодого бойца, научатся верховой езде и фехтованию, сразятся в военно-тактических играх. Каждый желающий на фестивале сможет принять участие в мастер-классах по танцам военных лет, послушать выступления казачьих ансамблей, солистов и концертных коллективов.



Кульминацией фестиваля станет реконструкция двух битв, произошедших 22 июня 1941 года: нападение фашистов на Брестскую крепость в четыре утра и отражение атаки гарнизоном под командованием майора Петра Гаврилова в полдень. В сражении будет использовано много пиротехнических эффектов, военной техники, также инсценируется авиационный удар по крепости. В нем примут участие более ста реконструкторов из Татарстана и ближайших регионов, а также жители Пестречинского района в качестве семей военнослужащих гарнизона.



Последний фильм мирного времени, «черный воронок» НКВД, следящий за Гавриловым, история любви двух молодых людей, невероятный героизм жителей Бреста и любовь к своей земле – все это будет отражено в сценарии боя.



В финале фестиваля ожидается выступление десантников, парашютистов, авиамоделистов, юных спортсменов и большая концертная программа. В рамках фестиваля также состоится республиканский чемпионат по военно-прикладным видам спорта для сельской молодежи республики, а также акция памяти.

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