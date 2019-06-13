Мика Бражо: Я надеюсь, Red Bull Air Race еще вернется в Казань

(Казань, 13 июня, «Татар-информ», Артур Шипилов). Самый молодой пилот Red Bull Air Race Мика Бражо выразил надежду о том, что турнир еще вернется в Казань.

«Мы с командой наслаждались серией, пока она проходила в России, и были удовлетворены высочайшим уровнем проведения соревнований в Казани. На будущей гонке, которая станет последней в столице Татарстана, все пилоты постараются показать свои самые лучшие результаты, чтобы взобраться на пьедестал. Я надеюсь, мы еще вернемся», — сообщил Бражо.

Вдобавок пилот немного рассказал об изменениях в правилах перед стартом: «Теперь в квалификации можно заработать очки, которые помогут непосредственно на этапах, это поможет набрать небольшое преимущество в гонке».

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