Борис Менделевич поддержал новые ограничения по продаже алкоголя для несовершеннолетних

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Депутат Госдумы Борис Менделевич поддержал инициативу по введению дополнительных ограничений для торговли алкоголем. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

«Это мировая практика, и Россия идет по этому пути», — отметил Менделевич. Парламентарий отметил, что еще не видел сам законопроект, поскольку он не вносился на рассмотрение Комитета Госдумы по охране здоровья, но в целом идею поддерживает.

Ограничения по продаже алкоголя в ночное время уже принесли свои плоды — снизилось количество алкогольных психозов, отметил депутат.

«Я, как врач-психиатр, работавший с пациентами с алкогольной зависимостью, знаю, какими могут быть последствия чрезмерного распития спиртного. И это не только здоровье одного человека, но и состояние его близких, тех, кому не все равно», — рассказал Менделевич.

При этом одними только ограничительными мерами снизить алкоголизацию населения будет сложно. «Нужна комплексная систематичная деятельность, направленная на антиалкогольное воспитание детей и молодежи, популяризацию здорового образа жизни и профилактику. Это долгая, кропотливая работа огромного количества специалистов в содружестве с институтом семьи», — пояснил парламентарий.

Ранее Министерство здравоохранения РФ поддержало законопроект Госдумы о продаже алкоголя и табачных изделий в специализированных магазинах. Согласно инициативе, в специализированную розницу будет закрыт вход несовершеннолетним.

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