IT-специалисты разработают прототипы цифровых продуктов для улучшения качества жизни татарстанцев

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). С 15 по 16 июня в Казани и еще в четырех российских городах пройдет вторая волна хакатонов в рамках конкурса «Цифровой прорыв» платформы «Россия — страна возможностей», сообщают организаторы.

За право выхода в финал в столице РТ будут соревноваться почти 200 специалистов в IT-сфере. Во время хакатона команды участников, состоящие из 3 — 5 человек, разработают прототипы цифровых продуктов в течение определенного промежутка времени. Так, в полуфинале на разработку проекта дается 36 часов.

Главная цель проектов — повышение качества жизни в стране, тематика кейсов включает сферы здравоохранения, транспорта и логистики, ЖКХ и городской среды, государственного управления, образования и науки.

В частности, специалистам необходимо решить актуальные для Татарстана задачи. Так, участникам «Цифрового прорыва» предстоит создать сервис, который позволит получать постановления о нарушении в электронном виде и тем самым обнулить стоимость доставки для государства. За прошлый год в РТ было выписано 4,8 млн штрафов, а на их доставку потрачено 200 млн рублей.

Также хакатоны пройдут в Великом Новгороде, Перми, Симферополе и Якутске.

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