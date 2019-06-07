Тимур Сафин: Благотворительность в России — это торговля страданиями

(Казань, 13 июня, «Татар-информ», Александра Давыдова). Руководитель «Карты инициатив», член Общественной палаты РТ Тимур Сафин считает, что благотворительность в России — это торговля страданиями. Такое мнение он выразил в ходе интервью, данного корреспонденту ИА «Татар-информ».

«Людям, живущим в России, нужно увидеть очень страшные картинки по телевизору, чтобы скинуть 50 рублей. Мы это называем торговлей страданиями», — отметил собеседник агентства.

Он также добавил, что россияне стараются оказывать адресную помощь и игнорируют общественные объединения. Однако, по словам Сафина, общественные организации распределяют средства эффективнее.

«Есть одно „но“, которое не только про Татарстан, но и про всю Россию. Пока у людей нет нормы, что нужно помогать тем или иным общественным объединениям, а не адресную помощь [оказывать]. Общественные объединения, благотворительные фонды распределяют денежные средства эффективнее», — подчеркнул Тимур Сафин.

Сафин считает, что в целом в Татарстане благотворительность находится на высоком уровне. Среди благотворительных организаций он выделил фонд им. Анжелы Вавиловой, Дом Роналда Макдоналда — хоспис, а также собственный проект «Мечтай со мной».

«Я являюсь руководителем проекта „Мечтай со мной“. Мы исполняем мечты детей, пожилых в состоянии здоровья, угрожающем жизни. Нас Владимир Владимирович (Путин, Президент РФ — прим. Т-и.) даже поддержал: в том году 5 раз исполнил мечты детей», — заключил Тимур Сафин, добавив, что поддержка со стороны федеральных властей говорит о многом.

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